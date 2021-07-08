"Большая стройка" Зеленского построит новый корпус онкодиспансера в Сумах

На Сумщине вышла на завершающий этап реконструкция приемных отделений в больницах по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом, как сообщает Сумская ОГА, заявил глава области Дмитрий Живицкий во время посещения приемного отделения Сумской городской детской клиники Святой Зинаиды.

"Отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи областной больницы уже необходимо сдавать в эксплуатацию, и сейчас будем ускорять этот процесс. Закончены работы в приемном отделении детской городской больницы Святой Зинаиды", – отметил Дмитрий Живицкий.

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Живицкий также осмотрел помещения областного онкодиспансера, нуждающиеся в ремонте, и прилегающую территорию. По его словам, для онкодиспансера планируется построить новый корпус, а старые постройки снести.

"Здесь лечатся люди с тяжелыми заболеваниями. И они должны получать помощь в комфортных, цивилизованных условиях", – подчеркнул он.

Обновление приемных отделений предполагает не только ремонт или новое строительство помещений, но и оснащение современным медицинским оборудованием. Все это вместе приближает оказание медицинских услуг в Украине к европейскому уровню.

Недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал обновление и строительство 177 приемных отделений по всей стране в течение 2021 года.