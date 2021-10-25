'Большая стройка' Зеленского полностью восстановила дорогу к Очакову на берегу Черного моря

В Николаевской области завершился ремонт на дороге территориального значения Т-15-13 Нечаяное – Очаков. В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" она была восстановлена на протяжении всех 37 км.

Об этом в Facebook сообщает Укравтодор.

На основном проезде дороги восстановительные работы были завершены еще в начале курортного сезона. Старое дорожное покрытие здесь было заменено на новые два слоя асфальтобетона.

В настоящее время дорожники завершают комплекс ремонтных работ, предусматривающий установку автопавильонов и дорожных знаков, а также нанесение разметки.

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До начала следующего курортного сезона в области планируют восстановить еще две дороги, ведущие к Черноморскому побережью: Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое".

Всего в 2021 году по программе "Большая стройка" на Николаевщине будет отремонтировано 216 километров дорог государственного значения.

Ранее уже сообщалось, что в текущем году программой Владимира Зеленского "Большая стройка" предусмотрено строительство и ремонт 6500 км дорог, из которых 4500 км составят дороги государственного значения и 2000 км – местного.