"Большая стройка" Зеленского перешла на 4 смены в ходе ремонта трассы в Николаеве

Подрядчик, выполняющий текущий средний ремонт автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в черте города Николаев, перешел на безостановочный график. Работы идут круглосуточно в четыре смены и без выходных.

Как сообщает Николаевская ОГА, трасса М-14 обновляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Будет обновлено дорожное полотно транспортного коридора, который проходит по улицам города Николаева, а именно: Веселиновская, Одесское шоссе, Большая Морская, Никольская, Пушкинская, проспект Героев Украины и покрытие Варваровского и Ингульского мостов", – говорится в сообщении ОГА.

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Сейчас дорожники, в частности, обустраивают выравнивающий слой плотного асфальтобетона.

Напомним, как недавно отметил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году по всей Украине будут построены и обновлены 6500 км автодорог.