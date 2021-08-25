'Большая стройка' Зеленского открыла рекордный мост в Херсоне. Видео

В Херсоне состоялось открытие первого съезда первого пускового комплекса путепровода ХБК – Таврический. Его назвали историческим событием, поскольку достройки искусственного сооружения ждали много лет.

Об этом сообщает Херсонская ОГА. Активные работы по достройке путепровода стартовали после того, как его включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В сооружении путепровода были использованы самые современные технологии и забетонировано первую в Украине 100-метровую захватку плиты автопроезда", – рассказал в Facebook глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.

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На путепроводе были проведены динамические испытания с целью измерения деформации моста при больших нагрузках. Этот этап испытаний связан с определением характеристик сооружения. На путепровод было запущен 4 грузовика, которые имели в среднем по 34 тонны каждая.

Херсонский мост также вошел в Книгу рекордов Украины в категории "Строительство, размеры". Награду от генерального директора Книги рекордов Украины получил президент Владимир Зеленский, глава облгосадминистрации Сергей Козырь и подрядная организация ЗАО "Укратомэнергострой".

Далее в планах – достройка второго съезда путепровода, его сооружение уже активно идет.

На первый съезд первой очереди путепровода из государственного бюджета использовали 300 миллионов гривен, на второй съезд первой очереди предусмотрено 350 миллионов гривен.

Напомним, в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют завершить почти 1000 объектов.