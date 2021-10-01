"Большая стройка" Зеленского обновит спортшколу "Темп" на Днепропетровщине

В городе Терновка Днепропетровской области скоро будет завершено обновление здания детско-юношеской спортивной школы, которое проходит там по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА. В спортивной школе работают шесть секций – по волейболу, гандболу, баскетболу, футболу, настольному теннису и боксу. В них занимаются 380 детей от 5 до 18 лет.

"В области развиваем спортивную инфраструктуру. Сейчас в разгаре реконструкция спортшколы "Темп" в Терновке. Стремимся, чтобы жители городов и сел с детства тренировались в хороших условиях. И достигали новых высот в спорте", – рассказал глава ОГА Валентин Резниченко.

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Школа построена в 1979 году. Здесь вообще не было вентиляции, не хватало раздевалок, износилось покрытие на площадках для игровых видов спорта.

Подрядчики уже утеплили цоколь здания и завершают ремонтировать кровлю. Она будет с системой таяния снега. Далее возьмутся за отделку фасада и положат тротуарную плитку во дворе. В разгаре – внутренние и наружные работы, ремонт уличных спортплощадок.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы программы "Большая стройка" по обновлению и строительству сотен объектов социальной инфраструктуры: стадионов, школ, больниц и тому подобное.