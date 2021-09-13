'Большая стройка' Зеленского обеспечит Ивано-Франковск новым мостом

В Ивано-Франковске построят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" новый мост через реку Быстрица Солотвинская. Мост, которым жители областного центра пользуются сейчас, изношен.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор. Он построен в 1969 году и сейчас признан ограниченно годным к эксплуатации. Движение транспорта по нему представляет собой риск для жизни граждан. Срок его эксплуатации по документам истек в сентябре 2021 года.

Этот мост обеспечивает транспортное сообщение с микрорайоном Пасечная, где живет треть горожан.

Местные власти выделили средства, которые позволили сделать проект, провести тендер и профинансировать часть работ. Но без участия государства из-за нехватки денег проект рискует превратиться в очередной долгострой.

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"Старый мост системно разрушается. В среднем по нему каждый день проезжают 10 тыс. единиц транспорта. Его закрытие полностью отрежет дорогу целому микрорайону. А разрушение в час пик, пока на нем едет общественный транспорт или кареты "скорой" в ближайшую больницу, может иметь трагические последствия", – отметил народный депутат Украины Эдуард Прошук во время заседания по поводу строительства моста.

Включить мост в программу "Большая стройка" президент Владимир Зеленский пообещал во время визита в Ивано-Франковск. Государство уже выделило 60 млн гривен первой субвенции. Для полного завершения проекта нужно еще 100 млн гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы обновить и построить в этом году по программе "Большая стройка" 245 мостов.