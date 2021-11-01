"Большая стройка": Зеленский осмотрел нововозведенный Дворец спорта и больницу в Измаиле

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область посетил в Измаиле два реализованных объекта программы "Большая стройка" – обновленное приемное отделение городской больницы и новый Дворец спорта.

Обновление приемного городского отделения, как сообщает Офис президента, стартовало в 2020 году. Оно состоит из детского и взрослого отделений, имеет клиническую лабораторию, операционный блок, палату интенсивной терапии, диагностическую службу и смотровой зал.

"Это не просто обновление стен, а комплексный подход, в разы сокращающий время на оказание экстренной помощи пациентам. В рамках программы больница получила МРТ, томограф, рентгенаппарат", – сообщил в Facebook первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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"Очень хорошо, что жители Измаила получают помощь в современном приемном отделении больницы, где установлено новое медицинское оборудование, а главное работает квалифицированный и отзывчивый персонал", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, Дворец спорта, где также побывал глава государства, – очередной долгострой, завершить который удалось благодаря программе "Большая стройка". Длительность работ составила девять лет. Это современный комплекс из пяти блоков, где расположен большой многофункциональный зал для командных видов спорта, 25-метровый бассейн с трибунами на 250 мест, тренажерные залы, зал для соревнований по силовым видам спорта с трибунами на 40 мест. Пропускная способность – 160 посетителей в смену.

На территории обустроены роллердром, баскетбольная и волейбольная площадки, площадки для гимнастики, теннисный корт, беговые дорожки, плоскостные спортивные сооружения, современные детские площадки и пространства для отдыха.

Для доступа маломобильных групп населения во Дворце спорта установлены пандусы.

"Очень классный комплекс. Действительно, здесь чувствуешь настоящее вдохновение для занятий разными видами спорта! Теперь у каждого жителя Измаила есть все возможности для того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Хочется видеть побольше подобных мест по всей Украине", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Дворец спорта в Измаиле, по словам Кирилла Тимошенко, самый большой спортивный комплекс на юге Одесской области. Он расположен в густонаселенном районе города в окружении многоэтажек.

"Измаил – один из тех городов Украины, на примере которого видно, как можно изменить уровень жизни, когда местные власти сотрудничают с центральными", – отметил Тимошенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил среди задач программы "Большая стройка" на 2021 год обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры в стране, в том числе больниц, приемных отделений, стадионов и т.д.