'Большая стройка' забетонировала обход города Решетиловка на Полтавщине. Фото

В Полтавской области практически полностью готов обход города Решетиловка протяженностью 14 км. Цементобетонный участок является частью новой трассы Н-31 Днепр-Решетиловка, строящейся в Полтавской и Днепропетровской областях по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Служба автомобильных дорог в Полтавской области показала в Facebook, как выглядел этот отрезок на начальном этапе строительства и в уже завершенном виде.

Движение по обходу Решетиловки открыто уже практически на всей его протяженности. В 2022 году подрядчик завершит строительство полностью.

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Обход имеет четыре полосы движения общей шириной 23 метра. Для усиления его основы дорожники извлекли непригодный грунт и уложили бутовый камень.

Для стабилизации основы был уложен геоматрац из нескольких слоев щебня и георешетки.

Бетонное дорожное покрытие выполнено в три слоя общей толщиной 76 см.

Трасса Н-31 строится полностью "с нуля" в обход населенных пунктов. Ввод ее в эксплуатацию позволит сократить время в пути из Днепра в Киев до 5-5,5 часов.

Напомним, всего в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине за два года было восстановлено уже более 40% основной дорожной инфраструктуры.