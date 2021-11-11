"Большая стройка": в "Укрзалізниці" показали, как может выглядеть капсульный плацкартный вагон

Укрзализныця представила концепт капсульного плацкартного вагона, главной особенностью которого является создание отдельных "капсул" для личного пространства каждого пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Обновление подвижного состава на УЗ предусмотрено программой президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Один из проектов обновленного плацкартного вагона подготовил АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".

"В следующем году вместе с партнерами планируем завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона — важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок. Предлагаемая сегодня планировка вагона имеет необычный вид, но и очевидные преимущества: в таком вагоне у всех пассажиров будут равные условия пребывания", – сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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Предлагаемый вагон рассчитан на 52 места (в обычном плацкарте 54) увеличенных размеров – 1920 мм на 710 мм. Полочки расположены вдоль вагона, что позволяет всем пассажирам размещаться на них в направлении движения.

Каждому пассажиру обеспечиваются равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: персональный стол и панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB.

Шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона, и организовать личное пространство.

Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию: надежные металлические перегородки каркасного типа, формованные полимерные панели, пожаробезопасный металлический потолок со встроенными светодиодными светильниками.

При дальнейшей разработке проекта вагона планируется установка современных систем кондиционирования с индивидуальным управлением, экологически чистого туалета, электрооборудования, системы отопления, водопровода и различного сервисного оборудования.

Напомним, во время форума 9 ноября Владимир Зеленский объявил масштабные изменения на УЗ (в том числе беспрецедентное обновление подвижного состава) новым направлением президентской программы "Большая стройка".