'Большая стройка': в Бердянском районе завершился капремонт 24 км трассы М-14

В Бердянском районе Запорожской области завершилось восстановление дорожного покрытия на трассе международного значения М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (на г. Таганрог) на отрезке общей протяженностью 24,1 км. Ремонт дороги Н-14 проходит по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области.

"Понимая важность этой автодороги, являющейся частью международного транспортного коридора магистрали Е-58, который определен Украиной как национальный и туристический маршрут работы по капитальному ремонту генподрядчиком выполнялись в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Сейчас завершены все работы по устройству покрытия по основному проезду, ремонт двух малых искусственных сооружений и водопропускных труб. Подрядчик устанавливает дорожные знаки, обустраивает остановки транспорта, укрепляет обочину и проводит подготовительные работы по нанесению разметки.

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Трасса М-14 была построена еще до Второй Мировой войны, в 50-е - 70-е годы была проведена ее реконструкция. После этого проездное состояние трассы поддерживалось только за счет эксплуатационного содержания.

В текущем и следующем годах планируется капитально отремонтировать дорогу по всей протяженности в пределах Запорожской области — 194,1 км.

Напомним, ранее в Офисе президента анонсировали планы программы Владимира Зеленского "Большая стройка" сделать до конца 2024 года 24 тыс. км. дорог в Украине.