"Большая стройка": спортивные федерации Днепропетровщины получили свой Олимпийский дом

В Днепре открыли Олимпийский дом, созданный по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он станет домом для представителей всех федераций олимпийских видов спорта.

Об этом написал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Это исторический день для всего украинского спорта! В моем родном Днепре, с участием президента Владимира Зеленского состоялось долгожданное открытие Олимпийского дома, аналогов которому нет не только в Украине, но и во многих других странах", – комментирует он.

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На открытии также присутствовали представители федераций и легенды украинского спорта Олег Блохин, Сергей Бубка, Алексей Михайличенко и другие. Они вместе осмотрели Олимпийский дом и Музей олимпийских достижений Днепропетровщины.

"Олимпийский дом с прекрасным Музеем олимпийских достижений Днепропетровщины, современный Олимпийский центр рядом и стадион Олимпийские резервы теперь уже официально можно назвать лучшим спортивным многофункциональным комплексом Украины. Здесь ежедневно занимаются тысячи детей, подростков, студентов и профессиональных спортсменов", – рассказал Павелко.

Еще одним современным спортивным объектом области станет стадион "Металлург" в Кривом Роге, который реконструируют по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Вместе с главой государства провели инспекцию реконструкции этой арены, которая началась в прошлом году. С последнего нашего визита на стадион уже многое изменилось, и строительные работы идут полным ходом. После их завершения наши национальные сборные смогут расширить географию проведения своих домашних матчей", – говорит Павелко.

По его словам, темпы развития спортивной инфраструктуры впечатляют. "Это означает, что через 5-10 лет Украина будет иметь качественно новое поколение футболистов и представителей других видов спорта, которые будут побеждать под сине-желтым флагом на высоком мировом уровне", – добавил президент Украинской ассоциации футбола.

Напомним, в этом году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" будет открыто 80 стадионов и 29 бассейнов по всей стране.