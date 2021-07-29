"Большая стройка" соединила Хортицу с левым берегом Днепра в Запорожье, – Кубраков

На строительстве вантового моста в Запорожье состоялась историческое событие: остров Хортицу соединили с левым берегом города, установив последнюю секцию пролетного строения верховой ветки моста.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Работы проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Уже в 2021 году украинцы смогут проехать с Левого на Правый берег Днепра в Запорожье новой современной автомагистрали. И мы наконец сделаем важный шаг в преодолении проблемы с пробками в городе", – добавил Кубраков.

Далее мостостроители планируют достроить пилон, сварить все сегменты в одну нить балки жесткости, произвести монтаж вантов и опускание балки жесткости в проектное положение с натяжкой вантов.

Видео дня

"Мы доказываем, что Украина способна реализовывать амбициозные цели. Работы на известном долгострое Независимости происходят в режиме 24/7. Темпы максимально быстрые, без потери качества", – отметил министр.

Параллельно работы ведут на низовой части вантового моста, завершить монтаж секций планируют до конца этого года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.