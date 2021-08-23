'Большая стройка': сигнал с новой телевышки на Луганщине будет достигать границы с Россией

Телевышка в Камышевахе на Луганщине начала тестовую трансляцию теле- и радиосигнала на временно оккупированные территории. Радиус распространения сигнала составляет 50 км.

Об этом сообщает Луганская ОГА.

"Радиосигнал полностью покроет оккупированную часть области и будет достигать границы с Россией. Еще один шаг на пути евроинтеграции сделано", — отметил по поводу начала вещания с новой телевышки глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Строительство телевышки "Камышеваха" на Луганщине еще в 2018 году стало одни из пяти проектов регионального развития, выигравших открытый корпус на финансирование средствами Евросоюза. Но реально воплощаться в жизнь проект начал только, когда был включен в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Активная фаза строительства стартовала весной 2021 года. А после того, как президент Владимир Зеленский поручил ввести вышку в эксплуатацию ко Дню Независимости, подрядчик перешел на практически круглосуточный режим работы.

Поскольку телебашня расположена поблизости от линии разграничения, при монтаже было невозможно использовать вертолет. Поэтому пришлось собирать по секциям ползунковыми кранами.

"Одним из первых вопросов, которые я поручил решить сразу после назначения на должность — усиление телевизионного сигнала на временно оккупированную территорию. Крайне важно, чтобы жители Луганщины с той стороны линии разграничения нас регулярно слышали", — сообщил Сергей Гайдай.

На башне высотой 150 м установлен государственный флаг 4х6 м.

Разрешение на временное вещание с РТПС "Камышеваха" получили ПАО НСТУ (каналы: UA:Первый, UA:Донбасс, UA:Культура), государственный телеканал "Дом", оператор многоканальной телевышки ТОО "Зеонбуд" (32 самых рейтинговых телеканала), Первый Западный и канал "2+2". Будут работать также шесть радиостанций: "УР-1", UA:Культура, "Армия-ФМ", радио "Промінь", местные: "49'параллель" та "Пульс".

Напомним, первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал во время празднования 30-летия Независимости более 150 событий.