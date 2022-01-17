'Большая стройка' первого украинского хайвея, который сократит время с Днепра в Киев, не останавливается даже в выходные

Строительство первого за время независимости украинского хайвея Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка не останавливается даже в выходные. В Днепропетровской области работы сейчас продолжаются на 29,5-километровом участке от канала Днепр – Донбасс, сообщает Укравтодор.

Новую дорогу, которая сократит время поездки из Днепра в Киев на несколько часов, возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

“Дорожники работают без перерыва на праздники и выходные, не помешали и морозы. Сейчас выполняют ряд работ, которые разрешено проводить в условиях низких температур”, - говорится в сообщении.

Между тем, мостовики работают на уникальной эстакаде через р. Орель, путепроводах, транспортных развязках и специальных туннельных путепроводах для проезда сельхозтехники.

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В частности, производится комплекс земляных работ, планирование и укрепление откосов земляного полотна, а также устройство систем водоотвода.

Новая трасса Н-31, соединяющая Киев и Днепр, будет дорогой первой категории с 4 полосами движения. Она сможет пропускать до 25 500 тысяч автомобилей в сутки, а протяженность дороги в пределах Днепропетровщины составит 58,1 км.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной ​​им программы "Большая стройка" уже восстановили более 14 000 км дорог по всей Украине.