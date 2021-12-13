'Большая стройка' окружной Киева на старте: Мининфраструктуры объявило об отборе подрядчика

Министерство инфраструктуры объявило о старте конкурсного отбора компании, которая будет строить первый участок Киевской обходной дороги – 18-километровый отрезок от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Об этом сообщила Facebook-страница госучреждения.

Проектом предусматривается строительство дороги категории Iа, а также эстакады, 2 мостов и 6 путепроводов.

Создание Киевской обходной дороги будет проходить в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Отбор исполнителя работ на строительство проектных участков КОД пройдет в три этапа: I этап – выражение заинтересованности; ІІ этап – представление квалификационных предложений; III этап – оценка коммерческих предложений участников.

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"Такой порядок документов соответствует стандартным процедурам, применяемым на проектах ЕИБ, ЕБРР и Всемирного банка", - отметили в Мининфраструктуры.

Конкурс происходит через площадку "Playtender", которая сертифицирована в системе ProZorro, а программная разработка адаптирована к условиям экспериментального проекта.

"Это упростит выход на украинский рынок международных игроков, которые имеют опыт реализации аналогичных по масштабу проектов и могут привлечь дополнительное долгосрочное финансирование для строительства", - отметили в министерстве.

По результатам эксперимента Укравтодор и Министерство инфраструктуры планируют инициировать усовершенствование существующего инструментария системы ProZorro. Уже была достигнута договоренность между заказчиком работ и системой ProZorro по обмену информацией о ходе закупок, а в дальнейшем обмен информацией с системой ProZorro будет автоматизирован.

Весь проект Киевской обходной дороги предусматривает возведение 7 отдельных участков, объединяющих между собой магистральные автомобильные дороги государственного значения: Киев - Ковель - Ягодин, Киев - Чоп, Киев - Одесса, Киев - Знаменка, Киев - Харьков - Довжанский, Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи. Также планируется строительство мостового перехода возле Украинки Обуховского района Киевской области.

Как ранее сообщалось, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется к концу 2024 года восстановить 24 тысячи километров автодорог.