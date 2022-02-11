'Большая стройка' начнет сооружение 30 современных урбан-парков в 30 городах Украины

Уже в этом году начнется строительство 30 современных урбан-парков в 30 городах Украины. Многофункциональные арены для занятий спортом планируют построить в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом шла речь во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора "Большой стройки" Кирилла Тимошенко, одним из приоритетов программы на этот год является создание в городах пространств, где спорт станет распространенным и модным среди детей и молодежи.

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На территории урбан-парков планируют разместить бетонный скейт-парк, памп-трек, площадки для стрит-дэнса, стрит-футбола, стрит-бола. Также обустроят зоны для стрит-воркаута, паркур-трасса и йоги. А для малышей построят детский урбан-парк.

"Именно такие урбан-парки, мы надеемся, в конце лета – в начале осени будут открываться в городах", – сказал Кирилл Тимошенко.

Кроме того, продолжится развитие Киевского урбан-парка на ВДНГ. В частности, там планируют открыть новый бассейн.

Что касается остальной спортивной инфраструктуры, в этом году по программе президента планируют открыть арены в Дрогобыче, Ровно и стадион "Металлург" в Кривом Роге.

Также плануруется открытие Центра олимпийских видов спорта в Херсонской области, Дворца спорта в Киеве. Ожидается, что именно киевская арена примет соревнование Евробаскета в 2025 году.

Параллельно начинаются работы по строительству Дворца спорта во Львове – многофункциональной арены для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и разным ивентам. Всего в рамках "Большой стройки" за 2022 год планируется построить и восстановить 100 ДЮСШС, 25 спортивных интернатов, 21 ледовую арену и 30 урбан-парков.

Узнать больше о проекте строительства урбан-парков можно по ссылке .