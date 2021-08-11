'Большая стройка': на Хортице создадут современную мультифункциональную спортплощадку

На острове Хортица в Запорожье стартовало обустройство спортивного ядра Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии. Работы идут усиленными темпами.

Об этом сообщает Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Запорожской области.

Создание современной спортплощадки входит в проект строительства Автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, который реализуется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На территории академии должна появиться спортивная зона с футбольным полем 40х60 м с искусственным газоном, по две баскетбольных и волейбольных площадки, гимнастическая площадка, 100-метровые беговые дорожки с резиновым не скользким покрытием и площадка для прыжков в длину.

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"На территории спортплощадки предусмотрено размещение зоны отдыха для маломобильных граждан с беседками, лавочками и местами для инвалидных колясок", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году завершить реконструкцию и строительство 94 стадионов.