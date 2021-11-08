'Большая стройка': на границе с Румынией до конца года откроют 2 новых КПП, а затем – еще 2

Два новых пункта пропуска на границе с Румынией в Черновицкой области будут построены до конца этого года в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

Речь идет о КПП "Дьяковцы" и "Красноильск". Там сейчас ведут внутренние и внешние работы, заменяют окна, прокладывают электричество и коммуникации.

"Потрясена темпами работ на этих объектах. Строительство обоих пунктов пропуска долгое время было заморожено, и люди будут приятно удивлены их открытием", — отметила Генеральный консул Румынии в Черновцах Ирина-Лоредана Стенкулеску, осмотрев КПП.

Кроме этого, 5 километров дороги, ведущей к "Дьяковцам", были капитально отремонтированы.

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"Новая дорога уже в скором времени будет вести и в пункт "Красноильск". Будут ремонтировать ее в следующем году по современной технологии. Планируется, что путь будет бетонным", – рассказали в ОГА.

Уже много лет на 300 километрах границы с Румынией работает всего один контрольно-пропускной пункт "Порубное".

По данным службы автодорог в Черновицкой области, параллельно запланировано обновить КПП "Шепот – Извоареле-Сучевей" и "Русская – Ульма" и подходы к ним. Эти пункты функционировали до 2010 года, однако, когда Румыния вошла в Евросоюз, их закрыли.

На рабочем совещании с участием представителей местных властей, пограничников и дорожников было принято решение оперативно подготовить необходимые документы, чтобы в 2022 году началось строительство самих таможенных постов в соответствии со стандартами ЕС.

"Представители местных властей заявили о готовности решить все вопросы, связанные с отводом земель для строительства современных таможенных постов "Шепот" и "Русская". И тогда Служба автомобильных дорог в Черновицкой области приступит к подготовительным работам для восстановления пограничных дорог", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году программа "Большая стройка" отремонтировала 150 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска. За 2021-2022 годы планируется обновить более 600 км таких дорог.