'Большая стройка': на Черниговщине возобновили более 90 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка

В Черниговской области завершили ремонт более 90 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. Сейчас специалисты перешли к восстановлению участка вблизи пгт Срибне, пролегающего через аварийную дамбу в составе трассы. Работы выполняют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Укравтодор.

“Сейчас работы проводим на одном из самых сложных участков трассы вблизи пгт Срибне. Здесь дорога проходит через Тростянецкую балку со сложным рельефом. Балка фактически выполняет функцию дамбы, поскольку с обеих сторон от нее расположены водоемы”, - говорится в сообщении.

Во время капитального ремонта рабочие демонтировали старый механизм для пропуска воды, усилили и расширили земляную насыпь дороги и установили новую 47-метровую трубу, которая обеспечит переток воды из верхнего пруда в нижний.

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На объекте также обновили ​​насыпь балки, что позволит обустроить дополнительные полосы в обоих направлениях движения. А специальное шандорное устройство позволит регулировать уровень воды в верхнем пруду и ее давление на земляную насыпь дороги.

Всего в рамках президентской программы "Большая стройка" до конца 2021 года в Черниговской области планируют отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют обновить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

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