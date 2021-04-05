"Большая стройка" дорог к границам: Укравтодор обнародовал план на год

Транспортные ворота Украины станут удобными и комфортными: Укравтодор собирается за год восстановить 250 км приграничных дорог.

До 2023 года в рамках президентской программы "Большая стройка" будет отремонтировано 600 км автодорог, ведущих к пунктам пропуска, сообщается на Facebook -странице "Большой стройки".

"Десятки лет дороги к контрольно-пропускным пунктам с соседними государствами были заброшены, из-за чего, въезжая в Украину, каждый человек чувствовал дискомфорт. К сожалению, пересекая границы нашего государства, нередко можно было сразу встретить выбоину", – сказано в сообщении.

Большая стройка / Facebook

Развитие пограничной инфраструктуры по президентской программе "Большая стройка" началось в прошлом году, когда отремонтировали 150 км дорог. В этом году сделают на 100 км больше.

В частности, в Закарпатской области отремонтируют 80 км дорог, ведущих к пунктам пропуска. Среди них: КПП "Малый Березный" – Убля на границе со Словакией; МАПП "Ужгород" – Вишне Немецке, для чего отремонтируют 13 км обхода Ужгорода; КПП "Тиса" – Захонь на границе с Венгрией; КПП "Соломоново" – Великая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино" и другие.

Отремонтируют 7 км дороги М-26 на участке КПП "Вилок" – КПП "Дьяково", что ведет к границам Венгрии и Румынии. На некоторых проектах, таких как обходная Берегово и мост через Тису, планируют привлекать венгерскую сторону.

Также в рамках программы создадут новые КПП. Сейчас разрабатывается документация под строительство новой дороги первой категории международного уровня между КПП "Дыйда" на границе с Венгрией и трассой М-24 (проходит по территории Закарпатья) и М-06 (Киев – Чоп). Планируется строительство участка новой обходной дороги вокруг Берегово к МАПП "Лужанка". А на границе с Румынией появится новое КПП "Белая Церковь". Его соединят с трассами Н-09 (Мукачево – Львов) и румынской DN 18.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет создан "Малый Карпатский круг", благодаря которому туристические центры свяжут качественными дорогами.