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Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы 'Надія'

С первых дней полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" совместно с Благотворительным фондом Дениса Парамонова и меценатом Анатолием Шкрибляком оказывают системную помощь медицинским учреждениям Украины. Особое внимание - больницам в прифронтовых регионах и мобильным военным госпиталям Донецкой области.

Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія"

Только за последний месяц десять портативных аппаратов для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) приобретены и переданы в госпитале Харьковщины и Донбасса. С их помощью медики, как в стационарах, так и в полевых условиях, могут быстро и эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию.

По запросу военных медиков фонд "Надія", при поддержке Анатолия Шкрибляка и партнеров из фонда Дениса Парамонова, оборудовал в Донецкой области три кабинета остроскопии Fuji (Япония), в которых спасают от кровотечений желудка, кишечника.

Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія"

"Операционный гастроскоп, который мы получили от благотворительных фондов – это последнее слово в новейшей эндоскопии. С помощью этого оборудования мы можем оказывать неотложную эндоскопическую помощь и останавливать кровотечения у солдат после пулевых и обломочных ранений", – рассказывает Андрей Безручко, военный хирург и эндоскопист.

Также, при содействии благотворителей, в больницах Донбасса, приближенных к линии столкновения, работают три аппарата Prismaflex. Это оборудование используется не только для проведения гемодиализа, но и благодаря функции ультрафильтрации крови им спасают конечности с посттурникетным синдромом. То, что удается не только сохранить ребятам жизнь, но и уберечь их от ампутаций, врачи называют чудом.

Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія"

"От запроса военных медиков до момента передачи оборудования проходят считанные недели, иногда – дни. Мы понимаем, что каждый день ожидания может стоить жизни защитника и защитницы, поэтому прилагаем усилия, или доставлять оборудование быстро и именно туда, где оно наиболее нужно", - рассказал Евгений Хмара, посол БФ молодежной инициативы "Надія".

Два новых, современных аппарата искусственной вентиляции легких передали в Областную клиническую больницу имени Мечникова, еще один – в Днепропетровскую больницу скорой помощи. Также в больнице на Востоке волонтеры доставили Анализатор газов крови (Siemens Heathcare, Австрия) и ультразвуковой датчик.

Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія"

"Наши ребята, которые на передовой всегда говорят: каждый должен выполнять свою миссию, и тогда мы придем к миру и победе. Наша миссия – помогать врачам спасать жизнь. Поэтому я лично с благотворителями ездим на Восток и передаем критическое оборудование, которого нет на фронте, в больницах, наших больницах и медицинских институтах. Каждый такой визит – это не только забота о раненых, это и колоссальная поддержка для медиков, работающих в очень непростых условиях. Помогать им спасать жизнь – это наша миссия и наша задача во время войны", — резюмировал Валерий Дубиль, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.