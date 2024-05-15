Больницы на востоке Украины получили медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы 'Надія'

С первых дней полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" совместно с Благотворительным фондом Дениса Парамонова и меценатом Анатолием Шкрибляком оказывают системную помощь медицинским учреждениям Украины. Особое внимание - больницам в прифронтовых регионах и мобильным военным госпиталям Донецкой области.

Только за последний месяц десять портативных аппаратов для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) приобретены и переданы в госпитале Харьковщины и Донбасса. С их помощью медики, как в стационарах, так и в полевых условиях, могут быстро и эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию.

По запросу военных медиков фонд "Надія", при поддержке Анатолия Шкрибляка и партнеров из фонда Дениса Парамонова, оборудовал в Донецкой области три кабинета остроскопии Fuji (Япония), в которых спасают от кровотечений желудка, кишечника.

"Операционный гастроскоп, который мы получили от благотворительных фондов – это последнее слово в новейшей эндоскопии. С помощью этого оборудования мы можем оказывать неотложную эндоскопическую помощь и останавливать кровотечения у солдат после пулевых и обломочных ранений", – рассказывает Андрей Безручко, военный хирург и эндоскопист.

Также, при содействии благотворителей, в больницах Донбасса, приближенных к линии столкновения, работают три аппарата Prismaflex. Это оборудование используется не только для проведения гемодиализа, но и благодаря функции ультрафильтрации крови им спасают конечности с посттурникетным синдромом. То, что удается не только сохранить ребятам жизнь, но и уберечь их от ампутаций, врачи называют чудом.

"От запроса военных медиков до момента передачи оборудования проходят считанные недели, иногда – дни. Мы понимаем, что каждый день ожидания может стоить жизни защитника и защитницы, поэтому прилагаем усилия, или доставлять оборудование быстро и именно туда, где оно наиболее нужно", - рассказал Евгений Хмара, посол БФ молодежной инициативы "Надія".

Два новых, современных аппарата искусственной вентиляции легких передали в Областную клиническую больницу имени Мечникова, еще один – в Днепропетровскую больницу скорой помощи. Также в больнице на Востоке волонтеры доставили Анализатор газов крови (Siemens Heathcare, Австрия) и ультразвуковой датчик.

"Наши ребята, которые на передовой всегда говорят: каждый должен выполнять свою миссию, и тогда мы придем к миру и победе. Наша миссия – помогать врачам спасать жизнь. Поэтому я лично с благотворителями ездим на Восток и передаем критическое оборудование, которого нет на фронте, в больницах, наших больницах и медицинских институтах. Каждый такой визит – это не только забота о раненых, это и колоссальная поддержка для медиков, работающих в очень непростых условиях. Помогать им спасать жизнь – это наша миссия и наша задача во время войны", — резюмировал Валерий Дубиль, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.