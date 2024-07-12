Больница 'Охматдет' получила современные реанимобили от Фонда Рината Ахметова

После страшного ракетного удара российских захватчиков 8 июля 2024 года Национальная детская специализированная больница "Охматдет" остро нуждается в поддержке. Фонд Рината Ахметова оперативно откликнулся на призыв о помощи. Уже сегодня, 12 июля, только через три дня после трагедии Фонд передал "Охматдету" два современных реанимобиля – полностью оборудованные автомобили скорой помощи.

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"Поддержка „Охматдета" очень важна для нас, ведь это помощь украинским медикам, которые спасают детей, несмотря на риски и вызовы войны. Реанимобили, которые Фонд Рината Ахметова передал больнице, современные машины, которые уже готовы помогать медицинским работникам выполнять их непростую и очень ценную работу по сохранению здоровья и жизни наших детей – самого дорогого сокровища и будущего Украины", – подчеркнула Ирина Блажан, программная директор Фонда Рината Ахметова.

"Спасибо за помощь. Вы всегда нас поддерживали, но после такой атаки это очень важно. Это работа на будущее – для того, чтобы Украина могла сохранить жизнь каждого гражданина. Мы все работаем на будущее, на здоровье и жизнь детей, чтобы Украина была сильной, независимой, состоятельной страной, которой каждый из нас будет гордиться", – говорит генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жолнер.

Также Фонд ответил на запрос больницы Охматдет и готов обеспечить его пациентов аппаратами для гемодиализа (процедуры замещения функции почек). Эти аппараты помогут сохранить здоровье и жизнь маленьких пациентов, которые лечились в разрушенном здании и продолжают борьбу за свою жизнь в других больницах страны.

Фонд не впервые помогает медицинским учреждениям Украины автомобилями скорой. В частности, в 2019 году по личному решению Рината Ахметова был реализован проект "200 скорых для Украины". Он разрешил повысить уровень экстренной помощи в стране. За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье, в том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких.

"200 скорых для Украины" – крупнейший частный благотворительный проект в сфере неотложной медицины за время Независимости.

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Бизнес Рината Ахметова приобщился к помощи больницы "Охматдет".

Так, банк ПУМБ перечислил 3 млн грн в сбор на преодоление последствий удара по больнице благотворительного фонда "Таблеточки". По 1 млн грн предоставили ЦУМ и компания Лемтранс.

Энергетики ДТЭК уже работают над установкой временных трансформаторных подстанций на территории больницы, разрушенных российской ракетой. Это позволит обеспечить врачам и детям постоянным источником энергии.

ФК "Шахтер" предоставит материальную и другую необходимую помощь семьям с детьми, пострадавшими от ракетного удара по больнице.