Более миллиона украинцев могут остаться без воды, если Россия не прекратит сбрасывать воду с Каховского водохранилища, - министр экологии

Российские оккупанты систематически сбрасывают воду с Каховского водохранилища. Это может привести к тому, что 1 миллион жителей Украины останется без питьевой воды.

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Об этом сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ. Он добавил, что война может приносить серьезные вызовы для экологии Украины.

"Ситуация, которая сегодня происходит на Каховском водохранилище: колоссальный спад уровня воды уже приводит к негативным последствиям, и мы понимаем риски в дальнейшем", – отметил он.

Стрелец заявил, что уровень Каховского водохранилища уже значительно опустился – в норме он 16 метров, сегодня это 13,83 метра. Такие изменения могут привести к тому что жители Украины останутся без питьевой воды.

Кроме того, снижение уровня воды в водохранилище ниже 12 метров является экологической катастрофой, поскольку большое количество биоразнообразия мы можем просто потерять.

Министр выразил уверенность в том, что Комиссар ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниус Синкявичюс, который тесно сотрудничает с Минокруг и присутствовал на брифинге, поможет вынести этот вопрос на высокий международный политический уровень для осуждения агрессора за его действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия продолжает совершать преступления против человечества и украинцев, в частности. Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища в захваченной Запорожской области. Эксперты утверждают, что это угрожает катастрофой на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, а также ставит под угрозу питьевую воду и сельскохозяйственное производство.