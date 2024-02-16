Более 4 тысяч защитников Мариуполя получили поддержку от проекта 'Сердце Азовстали' в 2023 году

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" за 2023 год поддержал 4052 защитников Мариуполя и членов их семей, получивших более 8,5 тыс. пособий. Это, в частности, поддержка по возвращении из плена, лечения, протезирования, обучения и собственных квартир. Сумма помощи проекту защитникам составила около 500 млн грн.

Об этом сообщила руководительница проекта Ксения Сухова на мероприятии "Сердце Азовстали. Круг Героев", посвященном годовщине проекта.

По ее словам, в 2024 году сумма пособия также составит до 500 млн грн. "Сердце Азовстали" планирует, что сообщество проекта к концу 2024 года вырастет до 7000 защитников Мариуполя и членов их семей. Они получат более 10 000 пособий за 2024 год. По итогам двух лет планируется оказать 20 000 пособий.

Главные планы на 2024 год:

выдать еще как минимум 100 квартир защитникам Мариуполя, получивших инвалидность группы l и ll во время обороны города;

создать систему спортивных клубов для воинов гарнизона Мариуполь в партнерстве с ФК "Шахтер";

запустить Центр ветеранского будущего, цель которого – поддержка воинов, прежде всего комиссируемых, в поиске и реализации следующей цели после службы. Это полный комплекс поддержки – от обучения до помощи в запуске собственного дела.

Экосистема поддержки "Сердца Азовстали" включает 7 программ помощи: "Возвращение", "Здоровье", "Семья", "Защита", "Дома", "Будущее" и "Спорт".

Все наши программы отвечают реальным запросам воинов. Во время их разработки мы постоянно совещались с представителями гарнизона Мариуполь. Ведь один из принципов нашей работы – "ничего для защитников без защитников". Все программы объединяются в единую экосистему поддержки. Это позволяет оказывать комплексную поддержку нашим стальным защитникам именно там, где это нужно сегодня, с учетом текущих программ поддержки государства, с максимальным уважением к достоинству воинов. Наша философия – быть рядом с защитником или защитницей на пути от реабилитации к самореализации", – рассказала директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

По программе "Здоровье" в 2023 году помощь получили 530 защитников Мариуполя. Она включает лечение и операции, физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, скрининг организма и страхование здоровья. 152 защитника прошли обучение по программе "Сердце Азовстали. Будущее".

За год работы "Сердце Азовстали" наладило активное сотрудничество с общественным сектором и органами государственной власти. Организация сотрудничает с Офисом Омбудсмана, Координационным штабом, Министерством по делам ветеранов, Министерством социальной политики. Для качественной помощи защитникам и защитницам "Сердце Азовстали" привлекает ведущие медицинские учреждения, центры реабилитации и протезирования, профессиональных психологов.

В ноябре 2023 года организация положила начало новой программе "Дома", по которой защитники Мариуполя с I или II группой инвалидностью получают собственные квартиры. В рамках пилотного проекта к концу 2023 г. квартиры получили 15 защитников. Учитывая, что пилот оказался очень успешным, в 2024 году "Сердце Азовстали" планирует обеспечить собственным жильем еще минимум 100 защитников.

"Для нас это очень важная программа, которая была личной инициативой основателя "Сердца Азовстали" Рината Ахметова. Она не просто о жилье. Мы стремимся закрыть бытовые нужды ребят с инвалидностью, чтобы они смогли сконцентрироваться на своем будущем. Мы хотим, чтобы после тяжелые ранения и плена наши стальные защитники находили для себя next big mission, новые смыслы в гражданской жизни. Наша задача на будущее – создать для них дорожную карту для достижения новых целей и поддерживать их на этом пути. Мы верим, что такие примеры будут вдохновлять и других ветеранов. Ведь мы показываем, что жизнь после службы есть. Она может быть яркой. И в Украине есть люди, готовые поддержать воинов на этом пути", – отметила член Наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Наталья Емченко.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" был основан Ринатом Ахметовым 16 февраля 2023 года как часть инициативы "Стальной фронт". Бизнесмен выделил 1 млрд грн для поддержки защитников Мариуполя и их семей.