Более 110 тысяч историй украинцев о войне собрал музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Боевые действия, обстрелы, оккупация, эвакуация, поддержка переселенцев. Трагедия, которую переживает наша страна уже одиннадцатый год, совершила почти всех ее жителей свидетелями событий войны. У каждого человека есть об этом своя история. Более 110 тысяч живых историй из первых уст собрал Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самая большая в мире подборка рассказов мирных украинцев о войне. Вы найдете ее на портале.
Музей собирает, хранит и распространяет уникальный архив, способствующий сохранению национальной памяти Украины, распространяет голоса украинцев по всему миру и является основой для установления справедливости – как во время войны, так и послевоенной. Свидетельства из первых уст, собранные в Музее Голоса Мирных, уже были использованы на народном суде в Гааге и станут доказательствами в будущих процессах, а истории героев Музея регулярно становятся основой для съемки документальных фильмов о войне.
В рамках выставки "Голоса", которая открыла офлайн мультимедийное пространство Музея, проводятся публичные интервью с украинскими профессионалами в сфере сохранения национальной памяти. Выставка продлилась три месяца в Музее истории города Киева: и за это время ее посетило более 5 тысяч человек. Первый сезон экспозиции завершен – дальше будет.
Музей "Голоса Мирных" также реализует проект "Преодолеть", в рамках которого квалифицированные психологи Фонда Рината Ахметова оказывают помощь украинцам в преодолении травм войны, предлагая информативные советы, практические упражнения и техники самопомощи в непростые времена.
Партнерами Музея Голоса Мирных являются Oral History Association (США), USC Shoah Foundation, Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Музей истории города Киева.
Следите за обновлением событий Музея "Голоса Мирных", новыми интервью, выходом тематических музейных коллекций и другой важной информацией по ссылке. Расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.