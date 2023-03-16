Более 100 бойцов за раз: десантники получили большие автобусы от Порошенко и волонтеров

Лидер партии "Европейская Солидарность" передал десантникам два автобуса для перевозки личного состава. В прошлый раз, когда Петр Порошенко с волонтерами приезжали к десанту, они рассказали, как добираются на Восток.

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"Ежесекундно подбрасывает, звенит оружие, броники на полу, тесно, душно, тяжело. Часть своих осталась на базе, их придется забирать во второй заезд – ребята не влезли. Арсенал, который бойцы тянут на себе, делает и так коренастых мужчин больше", – рассказывает пятый президент.

Порошенко рассказывает, что именно так перемещаются не на позициях наши знаменитые десантники: чем придется, на неприспособленных маленьких автобусах или маршрутках.

"Мы взялись это исправлять. Два огромных туристических автобуса способны за раз перевезти более 100 бойцов и их вещи – считай, целую роту. За раз, в комфортных условиях. Это то отношение, которого заслуживает наше войско. Всегда поможем тем, кто всегда" первые", – пишет Порошенко в Facebook.

Порошенко поблагодарил волонтеров ОО Дело Громад, которые были инициаторами этого дела. Традиционно Фонд Порошенко удваивает собранную людьми сумму.