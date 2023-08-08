Бойцы на самых горячих направлениях фронта получили от Метинвеста 203 'крыивки' и броню для 120 автомобилей

С начала полномасштабной войны Группа Метинвест освоила производство спецстали и металлических изделий для нужд украинских воинов. Ассортимент производства расширился стальными укрытиями, противотанковыми ежами и бронесталью, из которой производятся бронежилеты для украинских воинов и щиты для техники.

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Вся помощь оказывается бесплатно в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Так, еще в начале полномасштабной войны специалисты Метинвеста освоили производство спецстали для бронепластин – главных комплектующих к бронежилетам. Все метизы – сертифицированы, отстреливаются и тщательно проверяются. Бронежилеты получают не только подразделения Сил обороны Украины, но и спасатели, сотрудники коммунальных предприятий и волонтеры, работающие в опасных регионах. Всего компания передала уже 150 тысяч единиц амуниции – это делает Метинвест одним из крупнейших поставщиков бронежилетов в Украине.

Чтобы обезопасить часовых бронемашин ВСУ, Метинвест передает военным специальные защитные щиты. Основой для их производства является та самая бронесталь, которой комплектуют бронежилеты, но толще, и способна выдерживать попадание больших калибров. Щиты изготавливаются по отдельным проектам для каждой модели авто, и в настоящее время их получили уже 120 БТРов и М-113. В ближайшее время усилят еще 80 броневиков. Суммарно на их производство уйдет 150 тонн бронестали.

Еще одним новым изделием, пользующимся большим спросом у украинских воинов, являются специальные мобильные укрытия от Метинвеста – сооружения из волнистой стали, которые могут служить и полевым жильем, и защитой от артиллерийских обстрелов. В общей сложности компания передала на самые горячие участки фронта уже 203 таких "крыевок".

Обычно их закапывают в землю на глубину не менее полутора метров, поверх укладывают ряд деревянных брусьев и засыпают слоем земли. В таком тайнике можно безопасно переждать артобстрел 152 миллиметровыми снарядами.

"Лучший способ поблагодарить защитников Украины и приблизить победу - помогать реальными делами. Мы вкладываем в них не только средства, но и свой профессиональный опыт. Поэтому в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова наши предприятия наладили производство нетипичной для себя, но важной продукции : бронепластин, защитных элементов для автомобилей, мобильных укрытий, противотанковых ежей Верим, что они будут беречь жизнь наших воинов от вражеского огня, чтобы после решающего боя за Украину все они вернулись домой", - говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Кроме бронежилетов и укрытий, украинское войско получило уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Также компания передала бойцам уже 875 единиц техники для обеспечения надежной связи и построения сетей коммуникаций: 405 командирских и автомобильных радиостанций, 40 систем связи для бронетранспортеров М113, 30 ретрансляторов, 50 старлинков и 350 антенн.