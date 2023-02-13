Бойцам ВСУ на передовую передали еще два внедорожника от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины еще два внедорожника высокой проходимости. Автомобиль Ford Ranger и внедорожник Mitshubishi L-200 уже на фронте.

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Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль Ford Ranger поступил в одно из оперативных подразделений, выполняющих боевые задания на востоке страны.

Внедорожник Mitshubishi L-200 успешно работает в составе роты огневой поддержки и помогает защищать украинское небо.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

В общей сложности фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 67 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн. грн. только в качестве лицензионных платежей, без учета разнообразных налогов от текущей деятельности.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.