Бочкала объявил сбор средств на пикап Ford Ranger для ВСУ: как можно помочь

Украинские защитники штурмуют позиции врага и проводят успешные операции по разным направлениям фронта. В это решающее время они нуждаются в нашей поддержке. В частности, есть потребность в боевых машинах, ведь под шквальным огнем автомобили служат недолго. На фронте автомобиль – это расходящийся материал, который постоянно нужно пополнять.

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Украинский журналист, военный корреспондент Роман Бочкала объявил сбор средств на пикап Ford Ranger для знаменитой 67-й бригады.

Машина уже найдена, проверена, она в хорошем состоянии. Для покупки этого боевого "металлического коня" осталось собрать всего 1500 евро.

Роман Бочкала призывает всех небезразличных украинцев приобщиться к благородному делу и задонатить кто сколько сможет, чтобы боевая машина стала хорошим подспорьем для наших защитников. Ведь хорошо известно, что автомобиль помогает бойцам продвигаться вперед и спасает их жизнь.

Все, кто хочет помочь украинским защитникам, могут сделать это по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/9p4x1PXEpq

ПриватБанк: 4731219648520967

PayPal: [email protected]