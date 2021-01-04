Блогер рассказал, как в СССР гонялись за дефицитом перед Новым годом. Фото

В Советском Союзе люди готовились встречать Новый год с таким же ажиотажем, наверное, как и сегодня. Вот только все составляющие советского новогоднего стола им приходилось "доставать" чуть ли не за несколько месяцев до праздника.

Речь идет о достаточно банальных ингредиентах – зеленом горошке, консервированных кукурузе и крабах, сырокопченой колбасе и тому подобном, что в наши дни в любом количестве можно купить почти в каждом, даже самом маленьком продмагазине. Об этом на LiveJournal рассказал белорусский блогер Максим Мирович, проиллюстрировав советскую предновогоднюю погоню за дефицитом несколькими фотографиями (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Советская "плановая" торговля не могла обеспечить население необходимым количеством даже таких простых продуктов. То есть тот факт, что вы отстояли очередь – далеко не гарантировал вам то, что вы обязательно получите товар на руки – часто он мог закончится перед самым носом, и тогда вы уходили из магазина с пустыми руками", – отметил он.

Новый год в СССР запоминался людям погонями за дефицитом mirovich.media

За чем стояли в очередях перед Новым годом в СССР

По словам Мировича, хорошие советские хозяйки обычно пекли торты сами – это мог быть наполеон, лимонник, слоеный со сметанным кремом и так далее. Однако некоторые, как и сегодня, покупали кондитерские изделия в магазине. Покупные торты в СССР, как правило, были кислотных цветов с яркими розочками, а еще с "жирным маслянистым кремом, который ощущался на зубах как масло". Помимо этого, в магазинах продавались наборы пирожных в картонных коробках.

Очередь за тортами, 1980 годы mirovich.media

"Грибочки", песочные корзинки с взбитым белковым кремом и мармеладкой сверху, "картошка" и нарезанный кружочками бисквит. В отличие от тортов, наборы были вполне годными и дефицитными, и купить их к новогоднему столу (домой или в гости) считалось удачей", – подчеркнул блогер.

Очередь за фруктами в СССР mirovich.media

Выстраивались в очереди советские граждане и на улице, чаще всего за какими-нибудь фруктами – иметь их на новогоднем столе считалось редкой удачей.

Фото передает выражения лиц и настроение советских граждан, стоящих в очереди mirovich.media

Также стояли за новогодним дефицитом люди на рынках – за мясом (в основном – жирная свинина с салом и шкурой), курами (когда те бывали), за колбасами или рыбой.

Этот снимок везде подписывают как "очередь за колбасой", но знающие люди подсказывают, якобы слева лежит не сервелат, а огурцы mirovich.media

"Еще постоянно стояли в очереди за сырокопченой колбасой, называемой "сервелат", которая пахла железнодорожными шпалами и продавалась ненарезанной, целыми "палками". В обычное время сервелат практически невозможно было "достать", а перед Новым годом его "выбрасывали" на прилавки. Удачей считалось урвать 2-3 палки колбасы – в этом случае 1-2 палки можно было отнести кому-нибудь в подарок или выменять на что-то другое дефицитное", – рассказывает блогер.

Очередь в советском магазине mirovich.media

При предприятиях в СССР существовали "спецмагазины", в которых могли отовариваться сотрудники только этого завода. И вот перед Новым годом, пишет блогер, в такие магазины часто завозили дефицитные продукты. Например, зеленый горошек, консервированную кукурузу в банках, мясные консервы или красную зернистую икру. Приобрести что-нибудь из этого можно было только по спецпропуску предприятия.

Покупатель показывает сразу два пропуска, чтобы приобрести товар за себя и, наверное, за жену mirovich.media

"Майонез в СССР продавали только в закрытых стеклянных баночках, и его невозможно было ничем разбавить. А вот разливную сметану разбавляли весьма часто – она в Союзе была всегда по консистенции как густой кефир", – добавил Мирович, комментируя фото советских очередей.

Пустые полки в советском гастрономе mirovich.media

Блогер подчеркивает: зачастую те, кто приходил в магазины после того, как толпа разберет "дефицит", натыкались на пустые полки. Поскольку перед Новым годом люди обычно перед сметали все.

Покупки товаров в СССР по талонам, конец 1980-х годов mirovich.media

Причем очереди стояли и за промтоварами, которые брали в качестве презента. Свободно можно было купить, утверждает Мирович, советские эмалированные миски, терки и экстракт "хвойный" для ванн.

Очередь в советском магазине mirovich.media

Тогда как хорошую обувь, хорошие и недорогие часы, красивые импортные платки и подобное – "разметали" на подарки очень быстро.

Пустые вешалки в отделе одежды универмага в СССР mirovich.media

Мирович констатирует, что те в СССР, кто не успевал или по физическому состоянию не мог отстоять длиннющие очереди за дефицитом – вынужден был праздновать Новый год буквально ни с чем.

Пустые полки обувного магазина в СССР mirovich.media

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