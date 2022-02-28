Блогер поделилась тремя простыми способами, как вывести стойкие пятна с одежды

Блогер из Австралии рассказала, как она выводит "тяжелые" пятна с одежды с помощью подручных средств. В ее арсенале для этого чисто женские ресурсы – мицеллярная вода, лак для волос и эвкалиптовое масло.

Тремя лайфхаками поделилась на странице в Instagram мама двоих детей Шантель Мила, на страницу которой подписаны более 700 тысяч пользователей. По ее словам, можно навсегда забыть о пятнах от жирной пищи, чернил или косметики (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как избавиться от пятен от косметических средств

Первый метод, описанный в видео, обещает избавить от пятен от помады, тонального крема или другой косметики.

Видео дня

Как видно из кадров, Мила смешивает средство для мытья посуды с мицеллярной водой, полученное вещество она выливает на проблемное пятно. После этого отправляет одежду в стиральную машинку.

Выведение чернильных пятен

Чтобы удалить чернила, Mama Mila распыляет лак для волос прямо на пятно, после чего применяет привычную стирку. Она также рекомендует для выведения чернильных пятен использовать спирт.

В комментарии к видео один из пользователей рассказал, что замачивает чернильные пятна в молоке, что также помогает избавиться от них.

Эвкалиптовое масло против жирных пятен

Третий лайфхак Mama Mila заключается в использовании эвкалиптового масла для борьбы с пятнами, оставленными нечистоплотными едоками.

"Я постоянно использую его на детской одежде, чтобы избавиться от стойких пятен от еды", – рассказала она, добавив, что эвкалиптовое масло также помогает избавиться от пылевых клещей.

"Его можно использовать как средство для предварительной обработки или при стирке", – добавила блогер.

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