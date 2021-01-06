Блогер из Крыма показал "ковидный" рейс в Москву. Фото

Борис Бондарь Общество 15:38, 6.01.2021 Обновлено: 15:55, 6.01.2021

В забитом пассажирами самолете, который летел из оккупированного РФ Симферополя в Москву, большинство людей игнорировали маски.

Об этом написал в Facebook российский блогер и сторонник аннексии Крыма Александр Горный. Его возмутило игнорирование пассажирами противоэпидемических мер.

"Матом хочется ругаться. Кашляющий и чихающий самолёт, олени и оленихи без масок, и вот эта "ковидная" колесница летит в Москву из Крыма. Ну вот нахрена?" – написал блогер.

Он назвал такую ситуацию "скотством".

В комментариях пользователи отметили, что такие "ковидные колесницы" возят людей в обоих направлениях, а не только из Крыма в Москву.

Некоторые отметили, что их больше пугает, что власти не раскрывают реальную статистику заболевших и умерших от COVID-19 на оккупированном полуострове.

Горный назвал самолет "ковидной колесницей"
Facebook Александра Горного
Пассажиры игнорировали маски
Facebook Александра Горного
Многие в салоне кашляли и чихали
Facebook Александра Горного
Люди летели из Крыма в Москву
Facebook Александра Горного
Пользователи возмутились ситуацией
Facebook Александра Горного

Напомним, "Крымская правозащитная группа" заявила, что на полуострове искусственно занижают статистику по заболеваемости COVID-19 как минимум в четыре раза. Представители группы сами пообщались с медиками из Симферополя, Феодосии, Керчи, Ялты.

Один из врачей рассказал, что диагноз "негоспитальная пневмония" ставят многим больным коронавирусом. А правильный диагноз пишут только после того, как его подтвердит тест "Роспотребнадзора". Результаты тестов из частных клиник тут не признают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в инфекционной больнице в Ялте в оккупированном Россией украинском Крыму нет мест для больных COVID-19, при этом учреждение не отапливается.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украинцам резко повысили абонплату на газ, переплачивать приходится на 40%: названы все цены

Украинцам повысили тарифы на электроэнергию: сколько придется переплатить и какой следующий шаг

Митрополит Драбинко: Россия признает ПЦУ. Блиц-интервью ко второй годовщине Томоса

Какие деньги могут исчезнуть и чем будем платить в 2021-м в Украине: детали от Нацбанка

Гончаренко о тайной вакцинации нардепов: это прямое нарушение закона