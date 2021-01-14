Блогер из Киева назвала Россию любимой страной на аллее Небесной Сотни. Видео

Блогер из Киева di.rubens сняла ролик на аллее Небесной Сотни, в котором продемонстрировала свою симпатию к России.

Им поделился на личной странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). На кадрах девушке предлагали выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Российскую Федерацию, отдавая ей предпочтение даже перед собственной Родиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Блогер di.rubens на аллее Небесной Сотни назвала Россию любимой страной. Скриншот видео

"Место, где происходили события со слезами на глазах, столица Украины, которая уже семь лет в борьбе с российским агрессором. Лично как гражданин Украины и военный хочу узнать имя этой девушки и поставить ей повторно эти вопросы (по поводу Украины и ее смеха), а также помочь с приобретением билета к месту ее выбора", – возмутился военный.

По его словам, скандальный ролик набрал 2,5 млн просмотров. Впрочем, после волны недовольства, которая поднялась в сети из-за этой публикации, блогер удалила ее в ТікТок, а также ликвидировала свою страницу в Facebook.

В сети ТікТок блогер di.rubens имеет более 2 млн подписчиков. Скриншот страницы

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