Блогер из Австралии показала, как при помощи морозилки продлить срок службы одежды. Видео

Блогер из Австралии Шантель Мила показала необычный способ чистки и продления срока службы одежды.

Как пишет Daily Mail, на ее странице в TikTok регулярно появляются видео оригинальных лайфхаков, которые помогают тратить меньше времени на домашние хлопоты. В одной из своих свежих публикаций она рассказала, как можно очистить вещи при помощи морозильной камеры.

Так, в частности, она кладет джинсы в морозилку, чтобы продлить их срок годности. Блогер объяснила, что таким образом ей удается устранить неприятный запах и микробы, а также предотвратить потерю цвета из-за частых стирок.

Кроме того, она также на час замораживает свитера из шерсти и кашемира для сохранения их эластичности. "Если у вас есть свитера, которые линяют, просто отправьте их в морозилку", – говорит Мила.

А чулки и колготки девушка кладет в морозильную камеру, чтобы предотвратить образование зацепок, из-за которых впоследствии появляются дыры.

Пост Милы стал вирусным, собрав более 54 тысяч просмотров. В комментариях пользователи поблагодарили блогершу и признались, что ранее не знали о такой необычной альтернативе стирке.

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