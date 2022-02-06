Близнецы родились в разные дни и в разных населенных пунктах: детали удивительной истории на Льововщине

Во Львовской области женщина родила близнецов в разные дни и в разных населенных пунктах – девочку в селе у себя дома, а мальчика – во Львове в роддоме.

Об этом местному изданию "Вголос" рассказала фельдшер областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Леся Никула. Она уточнила, что вызов поступил около полуночи.

Как выяснилось, роды уже начались. Медики прибыли на место и приняли ребенка, но только затем им сказали, что женщина беременна двойней.

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Врачи забрали роженицу на скорой во Львов, а для рожденной девочки вызвали еще один автомобиль.

В итоге брат и сестра родились в разные дни и в разных населенных пунктах.

"Девочка шла первой, родилась очень быстро. Мальчик уже был в седалищном положении, но тоже удачно родился в роддоме", – отметила Никула.

Фельдшер уточнила, что роды ожидались 17 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области на Рождество женщина родила сына прямо в автомобиле скорой помощи.