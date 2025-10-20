'Блэкауты в этом году будут': Милованов посоветовал украинцам 'дыхательные упражнения' и взбудоражил сеть

Внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, бывший министр экономики, который называл себя "дебилом", снова "отличился". На этот раз он решил дать советы украинцам, как готовиться к блэкаутам, чем вызвал возмущение и язвительные замечания относительно его умственных способностей, о которых он сам неоднозначно шутил.

По словам Милованова, контролировать стресс во время длительных отключений света помогут "дыхательные упражнения". Свои оригинальные советы Милованов выложил на своей странице в Facebook.

Экс-министр заявил, что этой зимой будут неизбежны перебои с электроснабжением, поэтому украинцам надо готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную еду, опаздывать на работу, стоять в пробках, бояться обстрелов.

Он призвал готовиться к этому, отметив, что начинать нужно прежде всего с психологической подготовки.

"Как готовиться? Прежде всего – ментально, психологически. Надо готовить свою нервную систему", – отметил Милованов.

По его словам, хотя генераторы, павербанки и запасы воды являются критически важными, самым сложным испытанием станет именно умение "терпеть". Поэтому Милованов посоветовал делать дыхательные упражнения для контроля стресса, а также физическую активность и "оазисы".

"Начинать надо не с техники, а с контроля стресса. Самое простое это дыхательные упражнения. Вдох на 4 секунды, задержка на 4, выдох на 4, еще 4 секунды паузы. Несколько таких циклов и мозг получает сигнал, что все под контролем. Для меня это не работает. Для меня работает моя жена рядом и время поспать после обстрела, а иногда просто погулять по улице. Для каждого будет что-то свое", – написал Милованов.

Также советник Ермака посоветовал найти свои "оазисы".

"Для меня работают "оазисы". Вещи которые меня восстанавливают. Иногда это книга. Друзья. Собаки. Бывает, что это баня или бассейн. Вы можете найти свои "оазисы". Важно чтобы они были постоянно с вами, а не раз в месяц", – посоветовал экс-министр.

Милованов также отметил, что необходима физическая активность, ведь она помогает снизить уровень стресса.

Хотя советы Милованова и имеют определенную рациональность, но учитывая его заявления времен министерской карьеры, они вызвали у украинцев волну иронических комментариев.

В сети вспомнили его прежнюю "откровенность" относительно собственных умственных способностей.

Почему Милованов сам себя называл "дебилом"

Будучи министром экономики, торговли и сельского хозяйства в составе первого правительства президента Владимира Зеленского, Милованов назвал себя "дебилом" после того, как олигарх Игорь Коломойский публично оскорбил его этим словом.

Коломойский раскритиковал Милованова за его заявление о негативном влиянии на инвестиционный климат песни "95 Квартала", в которой они высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В ответ на это Милованов во время брифинга отшутился.

"Я не скрываю, что я дебил. Шучу", – сказал тогда он.

Эта фраза Милованова стала мемом и надолго закрепилась за ним.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики посоветовали украинцам готовиться к масштабным блэкаутам. В ведомстве порекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и их можно употреблять с минимальной обработкой.

