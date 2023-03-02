''Благодаря твоему сердцу многие все еще живы'': украинскому военному передали трогательное послание. Видео

Украинскому защитнику передали благодарность за его труд и отвагу. Прямо посреди улицы солдат получил послание.

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Трогательное видео распространилось в сети. Военный получил записку с благодарностью за спасение людей.

"Благодаря твоему сердцу многие люди все еще живы. Спасибо", – было написано в послании.

Как известно из источника, девушка, которая передала записку, устроила акцию благодарности миру.

"Это видео – это часть моего нового проекта. Я всегда делаю что-то такое просто так, типа пишу приятные записки понравившимся официантам или незнакомым людям, дарю конфеты или что-то прикольное, что хочу подарить, но сейчас мне хочется, чтобы это вышло на новый уровень", – сообщила Асияд Миленски в своих социальных сетях.

Девушка добавила, что к военным она испытывает благодарность, уважение, доброе слово и искренность. Именно поэтому она сделала это видео, чтобы подарить им вдохновение.

Кроме того, Асияд Миленски выложила и еще одно видео подобного характера.

Девушка передала записку через посредника еще одному военному.

"Украине нужно больше таких бусинок, как ты", – говорится в записке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стало популярным трогательное видео, на котором школьники у дороги создали "блокпост" и остановили авто с военными. Увидев, что в транспортном средстве сидят защитники, один из мальчиков побежал за школьным пеналом, где хранил деньги.

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