Благодаря независимому технадзору разрушаются все манипуляции вокруг "Большой стройки", – Кирилл Тимошенко

Независимый технический надзор, привлеченный в прошлом году на многие ключевые объекты программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволил устранить манипуляции и обеспечил прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в интервью журналу MINTRANS.

"Технический надзор в прошлом году был привлечен на трети всех дорог. Речь идет об основных проектах "Большой стройки". Иллюстративный пример здесь – Запорожские мосты, где технадзор осуществляет австрийская компания ICConsulenten. Многие манипуляции по поводу строительства Запорожских мостов были развеяны именно благодаря их работе", – сказал замглавы ОП.

В 2021 году успешную практику задействования независимого технадзора в ходе "Большой стройки" распространят на еще большее количество проектов. Также в этом году для технадзора и инжиниринговых услуг Укравтодор планирует ввести единые правила. Подобные правила, закрепленные в Методологии Укравтодора, были внедрены в прошлом году для подрядчиков и показали свою эффективность.

"Стоит задача, чтобы Методология все больше основывалась на открытых верифицированных данных. Так, например, Укравтодор совместно с TAPAS (проект USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" – ред.) сейчас создают реестр асфальтобетонных заводов – заказчик должен знать как минимум то, где какой завод размещен", – объяснил Тимошенко.

Он также рассказал, что сейчас стоит задача устранить явление так называемых "тендерных троллей". В этом может помочь введение ответственности подрядчика за недостоверную информацию, считает Тимошенко.

"Единые прозрачные правила игры и требования – это то, что приближает нас к уровню европейского рынка и серьезных международных финансовых организаций", – отметил замглавы ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине должно быть отремонтировано и построено в общей сложности 6500 км дорог государственного и местного значения