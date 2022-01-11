Благодаря 'Большой стройке' трасса Днепр – Николаев теперь светится. Фото

В Николаевской области завершились работы по освещению участка трассы Н-11 Днепр – Николаев протяженностью 5 км от Баштанской кольцевой развязки до Николаева.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Ремонт дороги осуществляется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На отрезке, по данным Службы автомобильных дорог в Николаевской области, установили 135 новых опор с 266 энергосберегающими светодиодными светильниками. Управление освещением осуществляется в автоматическом режиме с помощью фотодатчика. На все светильники и опоры распространяется пятилетняя гарантия.

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На освещенном участке также установили бетонное парапетное ограждение типа "Нью-Джерси" и новые автопавильоны, обустроили пешеходные переходы, тротуары, уложили тактильную плитку и смонтировали шумовые полосы.

"Обновленная придорожная инфраструктура в совокупности существенно повышает удобство и безопасность передвижения водителей днем и ночью, а также улучшает уровень логистической и пропускной способности по данному направлению", — говорится в сообщении ОГА.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине к концу 2021 года было обновлено более 40% основной сети дорог.