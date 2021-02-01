Бизнесмен Алиев назвал сроки открытия главного конкурента 'Эпицентра'

Бизнесмен Вагиф Алиев заявил, что до весны 2022 года планирует открыть в Украине первые четыре магазина сети строительных торговых центров Building Mall.

Как сообщает НВ Бизнес, по словам Алиева, до конца 2022 года будут открыты еще шесть гипермаркетов сети.

Бизнесмен отметил, что площадь каждого магазина будет 40 000 кв м, в некоторых из них планируется открыть IKEA. Все торговые центры, по его словам, будут расположены возле метро. Один из них будет находиться в районе станции Почайна в Киеве. В частности, под этот проект будет перепрофилирован участок на книжном рынке Петровка.

"У нас не будет конкурентов ни тут, ни в Европе", – сказал он.

Алиев также сообщил, что сохраняет планы по открытию десяти магазинов IKEA. По его словам, второй магазин в Киеве откроется в ТРЦ Ocean Mall 1 сентября.

Отметим, Вагиф Алиев – владелец крупных торговых центров в Киеве – Мандарин Плаза, Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall. Также ему принадлежит ЖК Diamond Hill. Алиев входит в список ста самых богатых людей Украины. О том, что планирует открыть сеть строительных ТЦ, Алиев рассказал еще в 2018 году. Тогда он заявлял, что ведет переговоры с иностранными компаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, IKEA 1 февраля открыла первый магазин в Украине в киевском торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall.