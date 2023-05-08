'Билет в одну сторону': в ОК 'Восток' рассказали о больших проблемах ЧВК 'Вагнер' в боях за Бахмут

Российские боевики из числа наемников частной военной компании "Вагнер" несут значительные потери в боях за Бахмут и не могут выполнить поставленные задачи. Именно поэтому глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявляет о якобы снарядном голоде.

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Такое заявление сделал спикер ОК "Восток" Сергей Череватый. Он отметил, что украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов, а пополнять их состав никем.

Уже даже русским заключенным дошло, что отправка на фронт является билетом в один конец.

"Главное, чем призваны заявления Пригожина - тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эти ерунды о снарядном голоде", – сказал Череватый.

Он уточнил, что главной проблемой вагнеровцев является потеря личного состава.

"Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся уходить, потому что понимают, что это билет в одну сторону", – добавил спикер ОК "Восток".

Ранее Пригожин записал видеообращение в военное командование РФ на фоне тел ликвидированных в Украине наемников. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов" и в нецензурной форме обругал министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

После этого Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров заявили о намерении заменить "вагнеровцев" боевиками "Ахмат" в городе Бахмут Донецкой области. Такое решение оккупанты аргументировали якобы истощением сил ПВК "Вагнер" и попыткой чеченцев захватить полностью город.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вероятно, шантажировали российское минобороны опрокидыванием в Бахмут кадыровцев. В ISW предположили, что так им удалось заставить командующего оккупантами Валерия Герасимова возобновить поставки боеприпасов "вагнеровцам".

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