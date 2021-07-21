Билет стоил почти тысячу гривен: пассажиры пожаловались на цены в вагонах без кондиционеров "Укрзалізниці"

Пассажирка "Укрзалізниці" Ольга Кудетская пожаловалась на цены на билеты в поезде Черновцы-Киев. Она возмутилась, что проезд стоил почти тысячу гривен.

Более того, в вагоне не было кондиционера за такую плату, рассказала девушка на своей странице в Facebook. По ее словам, нужно заплатить три тысячи гривен за люкс, чтобы не ехать в жаре (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кудетская показала скриншот билета на поезд №008 О "Черновцы – Киев-Пассажирский". При покупке посадочного документа указан тип вагона – купе. Отдельно отмечено, что он без кондиционирования.

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На сайте "Укрзалізниці" сообщили, что покупая билеты на поезд, пассажиры могут проверить наличие кондиционера в вагоне. Отмечается, что на данный момент почти половина вагонов компании оборудована системами кондиционирования. Во всех новых вагонах, а также тех, что прошли модернизацию, устанавливаются такие системы.

В компании пояснили, что в системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона. Все поезда Интерсити+ оборудованы кондиционерами. Также пассажиры могут уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети распространилась новая скандальная история относительно работы "Укрзалізниці". Недавно пассажиры, заранее купившие билеты на поезд "Интерсити" №731 сообщением Запорожье – Киев, не смогли занять свои места, потому что их в вагонах не было.