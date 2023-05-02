БФ 'Все для победы' заявил об информационной атаке: ее осуществляют предатели Украины и путинские СМИ

Пророссийские медиа-ресурсы в Европе начали очередную информационную атаку, направленную против крупнейшего и известнейшего в Эстонии фонда MTÜ Slava Ukraini, помогающего Украине через партнеров, среди которых – украинский благотворительный фонд БФ "Все для перемоги".

Видео дня

На данный момент эстонский фонд собрал частные пожертвования на нужды Украины на сумму не менее 6,5 млн евро. Эти средства направляются на обеспечение технических, медицинских и пищевых потребностей украинских воюющих на передовой бойцов, а также гражданских жителей на деоккупированных территориях.

Ключевая информационная атака направлена на основательницу фонда Slava Ukraini Иоганну-Марию Лехтме, много лет прожившую в Украине, а сейчас депутат депутата Эстонии от либеральной партии Eesti 200.

Цель пророссийских медиа-ресурсов – заблокировать работу крупнейшего благотворительного фонда Эстонии, и тем самым существенно уменьшить поддержку Украины. Эстонские эксперты уверены, что за медийной атакой стоят политические силы, которым на выборах в парламент Эстонии в 2019 году информационно помогали структуры Евгения Пригожина, владельца знаменитой ППК "Вагнер". Кампанию по дискредитации эстонской активистки активно поддерживают предатели Украины, а также стотысячные российские Telegram-каналы.

"Наш фонд БФ "Все для перемоги" создан в начале полномасштабного вторжения России. Фонд активно сотрудничает с эстонским MTÜ Slava Ukraini, перед которым мы всегда вовремя и детально отчитываемся. Поэтому мы продолжаем работать – собирать гуманитарную и военную помощь и доставлять их боевым подразделениям и гражданским до полной победы над врагами!" – сказал основатель и директор Благотворительного фонда БФ "Все для перемоги" Геннадий Васьков.

Опровергая обвинения, украинский благотворительный фонд объявил, что немедленно проведет официальный аудит своей деятельности. Это станет частью юридического отпора попыткам дискредитации его деятельности.

Фонд БФ "Все для перемоги" создан в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Его усилиями уже приобретены и переданы непосредственно в зону боевых действий и на деоккупированные территории: более 340 автомобилей, более 350 дронов, более 50 тепловизоров и прицелов, более 100 глушителей, 22600 наборов продуктов, средств гигиены и вещей первой необходимости, более 100 медицинского назначения на сумму более 3 млн. евро, форма для военных на сумму более 1 млн евро.

Команда фонда постоянно лично доставляет под обстрел гуманитарную помощь в районы активных боевых действий.