БФ 'Вогонь запеклих не пече' объявил новый сбор для жителей Сумщины

В помощи нуждается не только фронт. Более 300 жителей Юнакивской территориальной громады Сумской области, принадлежащих к малозащищенным слоям населения, в том числе люди с инвалидностью, пожилые люди, среди которых участники Второй мировой, многодетные семьи, сироты и т.д., тоже ожидают нашей поддержки. Они, как и их земляки, вынужденно проживают в прифронтовой зоне и с каждым днем все больше страдают от вражеских обстрелов. Как одно из последствий – ухудшение бытовых условий.

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"О проблемах этого общества мы узнали, когда в очередной раз доставляли разнообразную помощь военнослужащим ВСУ, находящимся на Сумщине в зоне активных боевых действий, и не смогли остаться в стороне. Поэтому максимально быстро закончили несколько предыдущих гуманитарных проектов и переключились на юношей. Сумское направление, которым мы заботимся уже более полугода, сейчас больше всего нуждается в турникетах, комплектах реанимационных средств, тонометров, медицинских ношей, медикаментах. Благотворительного фонда "ВЗНП" Елена Милош.

"Для того чтобы это закупить, необходимо собрать 150 тысяч гривен. Вместе с тем вещи из списка можно присылать на Фонд через отделение "Новой почты". Присоединиться может каждый. Убеждена, что вместе мы достаточно быстро соберем все необходимое", – добавила она.

Цель: 150 000 гривен

Счет получателя – RU193052990000026001035022260

Валюта счета – UAH

РНОКПП получателя – 45300137

Назначение платежа – благотворительный взнос

Данные для отправки вещей: