БФ 'Вогонь запеклих не пече' и ГУР передали на Сумщину помощь пострадавшим от российских обстрелов. Фото и видео

740 наборов продуктов и личной гигиены громадам весом более 5 тонн на сумму более 300 тысяч гривен передал Благотворительный фонд "Вогонь запеклих не пече" жителям Великописаревской громаде. Они были вынужденно перемещены в поселок городского типа Кириковка Ахтырского района Сумской области. Уже традиционно логистику и безопасность гуманитарного груза обеспечивали представители ГУР МО Украины.

В последнее время громада особенно страдала от усиленных вражеских обстрелов. Именно поэтому когда Фонд получил просьбу о помощи, максимально ускорил сбор и оперативно закрыл потребности громады.

По словам представительницы Фонда Елены Милош, круг единомышленников, готовых помогать, постоянно расширяется.

"На этот раз к нашей гуманитарной акции очень мощно в финансовом плане присоединился Всеукраинский благотворительный фонд ПриватБанка "Помогать просто" во главе с директором Екатериной Мартыненко. Именно эта организация взяла на себя основную часть расходов по наборам и подгузникам для инвалидов. Впервые сработали с Благотворительным фондом "Добрые дела от всей души", которым руководит Вита Забара", – отметила она.

"Кроме того, благодаря тесному сотрудничеству с мощной командой: Благотворительным фондом "Корзина добра", Волонтерской группой "Рута – цветок надежды" и лидером Движения в ОО Всеукраинское женское движение "За свободную Украину" Раисой Шматко собрано и предоставлено жителям общества большой объем одежды, детской обуви, постельного белья и посуды. За это всем коллегам большое спасибо от сумчан и от нашего Фонда. Отдельные слова благодарности от представителей громады – в адрес сети АЗК БРСМ-Нефть за горючее, предоставленное для доставки груза", – рассказала Елена Милош.

Также жители Сумщины и благотворители выразили общую благодарность Главному управлению разведки Министерства обороны Украины и его начальнику генерал-лейтенанту Кириллу Буданову – за организацию сопровождения и безопасность.

"Находясь в Сумской области, всем нам очень хотелось порадовать и наших военных. Поэтому мы передали им маленькие, но необходимые безделушки: кофе, чай, сладости, влажные салфетки, крем, тальк и т.д.", – добавляет Елена Милош.

От военных волонтеры БФ "Огонь ожесточенных не жжет" получили очередной запрос: уже начат новый сбор на зарядные станции, павербанки и батареи для дронов, которых сейчас очень не хватает.

Присоединиться может любой. Как всегда, важна каждая гривна!

С этой целью БФ "ВЗНП" объявил очередной сбор средств.

Реквизиты:

Учреждение банка – ПриватБанк

МФО банка – 305299

Счет получателя – RU193052990000026001035022260

Валюта счета – UAH

РНОКПП получателя – 45300137

Назначение платежа – благотворительный взнос

Присоединяйтесь к сбору!