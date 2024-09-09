БФ молодежной инициативы 'Надія' привез на Донбасс 'мавики' для военных и оборудования для стабпунктов

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" с Благотворительным фондом Дениса Парамонова и партнерами осуществил очередную гуманитарную миссию в Донецкой области. В стабилизационные пункты благотворители доставили аппараты для непрямого массажа сердца Schiller (Швейцария), а военным – дроны, старлинки и другое оборудование.

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Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"Вместе с нашими друзьями и партнерами, компанией "Эпицентр" и семьей Галины и Александра Герег, мы продолжаем нашу миссию – спасать жизнь. Совместными усилиями мы оснащаем стабилизационные пункты на линии фронта аппаратами для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Только за последний месяц мы передали 8 таких аппаратов, а всего фонд "Надія" доставил на разные участки линии столкновения и в военные госпитали по всей Украине более 50 таких аппаратов. Сегодня Easy pulse передали в два стабпункта ВСУ и в стабпункт наших героев-пограничников. Это оборудование, которое спасает жизнь, и оно критически нужно на фронте", – рассказал Валерий Дубиль.

Кроме медицинского оборудования фонд "Надія" передал большой груз военным на донецком направлении.

"Каждый раз во время наших гуманитарных медицинских миссий в Донецкой области мы передаем помощь и военным - запросов от ребят поступает очень много, и мы делаем все возможное, чтобы все удовлетворить. В этот раз передали станции Starlink и дроны Mavic защитницам и защитникам из 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила. Обратил внимание на девиз бойцов бригады имени Тараса Трясила, написанный на их флаге, – "Сражаться, а не сокрушаться". Очень символично, потому что сейчас Донетчина дерется, дерется вся Украина! И обязательно победит!" – подчеркнул Валерий Дубиль.

Также медицинский груз, собранный при поддержке фонда Дениса Парамонова, Revival Foundation и компании Дойч-Фарм, команда БФ молодежной инициативы Надежда передала в больницы Днепропетровской области.