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БФ молодежной инициативы "Надія" привез на Донбасс "мавики" для военных и оборудования для стабпунктов

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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БФ молодежной инициативы 'Надія' привез на Донбасс 'мавики' для военных и оборудования для стабпунктов

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" с Благотворительным фондом Дениса Парамонова и партнерами осуществил очередную гуманитарную миссию в Донецкой области. В стабилизационные пункты благотворители доставили аппараты для непрямого массажа сердца Schiller (Швейцария), а военным – дроны, старлинки и другое оборудование.

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Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

БФ молодежной инициативы "Надія" привез на Донбасс "мавики" для военных и оборудования для стабпунктов

"Вместе с нашими друзьями и партнерами, компанией "Эпицентр" и семьей Галины и Александра Герег, мы продолжаем нашу миссию – спасать жизнь. Совместными усилиями мы оснащаем стабилизационные пункты на линии фронта аппаратами для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Только за последний месяц мы передали 8 таких аппаратов, а всего фонд "Надія" доставил на разные участки линии столкновения и в военные госпитали по всей Украине более 50 таких аппаратов. Сегодня Easy pulse передали в два стабпункта ВСУ и в стабпункт наших героев-пограничников. Это оборудование, которое спасает жизнь, и оно критически нужно на фронте", – рассказал Валерий Дубиль.

БФ молодежной инициативы "Надія" привез на Донбасс "мавики" для военных и оборудования для стабпунктов

Кроме медицинского оборудования фонд "Надія" передал большой груз военным на донецком направлении.

"Каждый раз во время наших гуманитарных медицинских миссий в Донецкой области мы передаем помощь и военным - запросов от ребят поступает очень много, и мы делаем все возможное, чтобы все удовлетворить. В этот раз передали станции Starlink и дроны Mavic защитницам и защитникам из 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила. Обратил внимание на девиз бойцов бригады имени Тараса Трясила, написанный на их флаге, – "Сражаться, а не сокрушаться". Очень символично, потому что сейчас Донетчина дерется, дерется вся Украина! И обязательно победит!" – подчеркнул Валерий Дубиль.

БФ молодежной инициативы "Надія" привез на Донбасс "мавики" для военных и оборудования для стабпунктов

Также медицинский груз, собранный при поддержке фонда Дениса Парамонова, Revival Foundation и компании Дойч-Фарм, команда БФ молодежной инициативы Надежда передала в больницы Днепропетровской области.

БФ молодежной инициативы "Надія" привез на Донбасс "мавики" для военных и оборудования для стабпунктов