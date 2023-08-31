Безупречная работа: Порошенко показал, как десантники с помощью БПЛА Poseidon уничтожили российский склад БК

Петр Порошенко распространил в своих соцсетях видео, как после удачной разведки БПЛА "Посейдон" артиллерия одной из бригад ДШУ уничтожает российский склад боеприпасов.

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"Безупречная работа! Наш Посейдон заметил российский состав боекомплектов. Подвозили туда постоянно. До сегодняшней ночи. Арта отработала спокойно, точно. Шансы врага доминировать на этом участке пошли с дымом. Так держать, десант!", - написал Порошенко на своем телеграмм-канале. .

Ранее Порошенко также показывал, как с помощью крылатого разведчика украинская артиллерия уничтожила российскую гаубицу, а также как БПЛА Poseidon выслеживает вражескую технику, спрятанную под мостом во временно оккупированном Донецке. После получения информации из беспилотника украинская артиллерия нанесла точные удары по скоплению техники.

16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

Техника прошла официальные испытания.

"Комиссия, уполномоченная ВСУ, проводила тщательные испытания каждого дрона. Первая позиция – способность операторами на быстрый подъем, быструю атаку. Вторая позиция – расстояние на 50 км. А также высота, характеристики камеры, тепловизора. Результат – блестящий. И третья позиция – это Наши "птички" прошли эти испытания на "отлично", - отметил Петр Порошенко.

Первый комплекс БПЛА был передан Десантно-штурмовым войскам в июле 2022 года. Петр Порошенко также передал комплекс БПЛА "Poseidon" разведчикам 131-го батальона, участвовавшего в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

14 января Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

"Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным для эффективной работы – чтобы русня горела в аду", – отметил Порошенко.

В феврале 2023 года Порошенко снова побывал на производстве БПЛА Poseidon и отправил еще одну партию "птичек" для ВСУ. "Вместе с партнерами-производителями мы постоянно работаем над модернизацией этих оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов – чтобы передавать арте еще больше информации, иметь более качественную оптику, "тепло" и более надежную защиту от систем радиоэлектронной борьбы. Мы также тщательно изучаем возможности шестой модели" Poseidon H6. Он летает на большей высоте, часами может находиться в воздухе и имеет большую грузоподъемность", – отметил Порошенко.

"Мы не просто передаем беспилотники в украинские бригады, но и обеспечиваем их ремонт. Сегодня мы договорились начать программу построения сервиса, состава запасных частей, расширение учебной программы – как пилотов, операторов дронов, так и техников", – сообщил Петр Порошенко.

В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" реализуют контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").