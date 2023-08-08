Безопасно ли бизнесу иметь хозяйственные отношения с государством? В Киеве пройдет встреча 'Проблемы правоприменения ст. 364 УКУ'

Безопасно ли бизнесу иметь хозяйственные отношения с государством? Где граница между хозяйственными отношениями и уголовно наказуемыми действиями? Как НАБУ и ВАКС трактуют "интересы службы" и эффективность действий государственных чиновников? Почему и как они оценивают эффективность действий политических лиц (министров)?

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Ответы на эти вопросы оказались не столь очевидными, как может показаться на первый взгляд, из-за "свободной" трактовки содержания действующей статьи 364 Уголовного кодекса Украины детективами НАБУ и Антикоррупционным судом.

"Статья 364 УК Украины как универсальный инструмент давления на бизнес и должностных лиц. Проблемы трактовки и правоприменения" – такова тема встречи 10 августа в 16 часов.

Формат онлайн (на платформе зум) и офлайн по адресу Крещатик 6, Офис 2, этаж 2.

О проблемах правоприменения ст. 364 понятной для бизнеса, а не только для юристов, будем говорить с Геннадием Зеленовым (Верховный Суд Украины), Максимом Чумаком (Офис Генерального прокурора Украины), учеными Вячеславом Навроцким и Николаем Серым, представителями бизнес-сообщества Андреем Длигачем и Сергеем Позняком в компании имеющие большой опыт работы с антикоррупционными кейсами – Артема Крикуна-Труша, Станислава Бориса и Алексея Носова.

Мы будем говорить о проблематике ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и о том, как ее свободное и не предполагаемое право применение НАБУ и Высшим антикоррупционным судом может навредить стейкхолдерами процесса.

Участие в мероприятии исключительно по предварительной регистрации: https://bit.ly/3OHfSH7