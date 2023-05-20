Без работы, с высокими ценами и в разрушенных квартирах: как живет Мариуполь через год после прихода российской армии

Год назад оккупанты после продолжительной осады вошли в Мариуполь. Город был наполовину разрушен обстрелами и авианалетами российской армии. Тысячи мирных жителей, среди которых много детей, погибли от пуль российских снайперов и взрывов бомб, под завалами, от голода и жажды, отсутствия лекарств.

Видео дня

Два с половиной месяца Мариуполь был адом на земле. Что сейчас происходит в оккупированном городе, как живут тут люди, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Невский" построили из дерьма и палок

В разрушенном российскими войсками Мариуполе заканчивается строительная показуха. Оккупанты меньше чем за год возвели один небольшой новый жилой квартал "Невский". Десятки в основном 5-этажных домов, несколько 9-этажек, небольшой детский сад.

Это именно тот квартал, куда под покровом ночи однажды якобы приезжал Путин.

"В эти новые дома заселили коллаборантов, российских военных. Также представителей российской "власти". Но дома стоят полупустыми, хотя некоторые мариупольцы надеются на манну небесную и записываются в очередь на получение этого жилья.

Но весь город знает, что строили эти дома, как говорится, из дерьма и палок. Там даже нормального фундамента нет, ничего там не рыли. Долго такие дома не прослужат. Это все ради российской пропаганды. Говорят, для Путина несколько квартир заселили местными маргиналами, которые там ночью его нахваливали, а потом их же оттуда и выселили", – рассказывает житель города Александр Иванович, в прошлом инженер-строитель.

Больше новые дома в Мариуполе никто не возводит. В основном сносят разрушенные многоэтажки. А то, что еще не падает, стараются отремонтировать.

Правда, последние пару месяцев темпы ремонтов приостановились. Местные жители думают, что это из-за готовящегося наступления ВСУ. "Россияне боятся наступления. Навезли сюда сейчас техники, военных, готовятся к обороне. Какой смысл российскому министерству обороны вкладывать деньги в строительство, если тут будут военные действия. Мы же знаем, как сами россияне разрушали наш город. И сейчас они первыми эти дома в "Невском" и подорвут", – считает Александр Иванович.

Людей заселяют в квартиры с дырами и без ремонтов

Жительница дома по проспекту Победы, 83 рассказывает, что уже полтора месяца как строители на ремонте их дома не появляются.

Женщина говорит, что в двух подъездах вырыты глубокие ямы, теперь вода течет под фундамент. В ее квартире разломаны стены, сняты сифоны под ванной и раковиной, выбита стена к соседу. Так они теперь живут второй месяц.

"Наш дом тоже начали ремонтировать, стены выломали, трубы сняли и исчезли. Говорят, пока нет приказа продолжать строительство, зарплату им теперь не платят. На этом все", – жалуется Анна.

Горожане жалуются на ремонт в квартирах своих домов. Если внешне полуразрушенные обгоревшие здания как-то привели в порядок, то внутри у людей дыры в стенах, отсутствие сантехники и электрических плит.

"Такой "ремонт" по всему городу в разрушенных квартирах. Никто квартиры до жилого состояния не доводит. Передают хозяевам голые и разбитые стены, без проводки, сантехники, нет даже черновой отделки и межкомнатных дверей. Люди просто не знают, что делать с такими сараями", – жалуется Сергей.

"У меня эти русские сняли дорогую плитку в ванной комнате и керамический унитаз на продажу. Обложили стены дешевой плиткой и установили дешевый российский унитаз. Пришли мои друзья и отлупили их за такую работу", – рассказывает Виктория.

Часть мариупольцев живет в своих разрушенных домах и квартирах, где нет воды, газа. Очень тяжелой была зима, потому что не было отопления и практически не было света. Часть людей расселили в общежитиях.

"Это как в послевоенных разрушенных городах – общая кухня, общая душевая и туалет на несколько десятков человек. Большие семьи ютятся в одной комнате. А они на своих российских телеканалах рассказывали, как в Мариуполе хорошо живут люди – со светом, с водой", – говорит Анна.

Нет работы и высокие цены

В Мариуполе работы нет. Два главных завода города – Азовсталь и имени Ильича – разрушены.

Строительством занимаются завезенные граждане из таких азиатских стран, как Узбекистан, Таджикистан. Часть из них надеется даже остаться жить в этом городе после окончания работы. Для мариупольцев зарплаты на стройках на 30, а то и 50% ниже.

Жители города, которым посчастливилось уцелеть, могут рассчитывать только на работу в торговле, на рынках, в коммунальной сфере.

"Магазины у нас работают, но особого выбора там нет. Цены космические, наверное, выше чем в России. Поэтому чаще ходим на стихийные рынки, где можно что-то выбрать дешевле. В аптеках далеко не все лекарства и тоже дорогие, привезены из РФ. Очень много подделок. Вообще город выглядит очень убого. Если центральные улицы убирают, то во дворах и на окраинах грязь, мусор", – говорит местная жительница Нина Павловна.

Жители публикуют фото с ценами из магазинов. Так, апельсины тут по 125 руб. (63 грн), сыр – от 700 до 1132 руб. (350-565 грн), колбаса копченая – 1450-2000 руб. (725-1000 грн).

Молодежь тоже не может найти работу, часть людей уезжает на заработки. "Можно сказать, повезло тем, у кого уцелело жилье, они могут сдавать хотя бы комнату, чтобы выжить.

Пропаганда и предатели

К сожалению, в городе сейчас царит российская пропаганда. По телевизору транслируются российские государственные каналы, в школах обучение идет на русском языке по российской программе.

Школьники участвуют в юнармии, выступают на праздниках, посвященных годовщине создания "ДНР".

"В школе сказать что-то против России или "ДНР" просто невозможно. Ребенок и родители рискуют попасть под такой пресс, вплоть до того, что отправят "на подвал". Поэтому люди молчат. Кто мог, уже давно выехал. Кому некуда или по каким-то причинам не могут, терпят все это", – рассказывает мама школьника Алина.

Еще жителей Мариуполя под разными предлогами заставляют получать российские паспорта. Без них не берут на работу, не выплачивают социальные пособия, пенсии.

Много учителей перешли на сторону оккупантов и с удовольствием выполняют поставленные перед ними задачи. Также оккупантам служит и часть бывших украинских полицейских. Есть и журналисты, которые теперь снимают сюжеты для пропагандистских телеканалов. Также часть артистов Мариупольского Драмтеатра обслуживает оккупантов и гастролирует по России.

Судьба двух известных фото из Мариуполя

Главное, что сделали оккупанты, – это уничтожили следы своих нечеловеческих преступлений. Разрушили Мариупольский Драмтеатр, в котором погибли не менее 300 человек 16 марта во время российского авианалета. Теперь сложно будет доказать, что это был авианалет. Хотя свидетели преступления остались.

Закопали огромный кратер, который оставила российская авиабомба во дворе роддома №3. Тот авианалет 9 марта запомнился по фотоснимками фотографов из АP Евгения Малолетки и Мстислава Чернова.

Благодаря им россиянам не удалось скрыть свое преступление. Тогда погибло шесть человек. Среди них жена жителя Мариуполя Ивана Калинина – Ирина.

Именно ее несут на носилках, раненую. У молодой женщины была практически оторвана нога и ранен живот. В результате ребенка врачи достали уже без признаков жизни, а через несколько часов скончалась и Ирина.

Муж только через несколько дней отыскал ее тело среди других погибших.

Еще одна свидетельница этого ужасного преступления блогерша Марианна Вышемирская сейчас работает на российскую пропаганду. Это именно она стоит во дворе разрушенного роддома в одеяле и с царапиной на лице.

Она уже уверяет, что никакого авианалета на роддом не было. Якобы был взрыв в районе роддома №1, в котором находились украинские военные, а в роддоме №3 просто вылетели окна. Теперь она работает в российском благотворительном фонде "Родина", ездит по оккупированной части Донецкой области, раздает гуманитарную помощь и поддерживает пропагандистов. Об этом она рассказывает на одной из своих страниц в Instagram.

Другую свою страничку в Instagram, где она пытается продолжать рассказывать о бьюти уходе для женщин, она закрыла для пользователей из Украины, поскольку сотни украинцев ее хейтили за вранье. Но это ей не помогло – предательнице постоянно напоминают о том, что она сделала.