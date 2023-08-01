Без отца остался сын: в Херсоне в результате вражеских обстрелов погиб полицейский. Фото

В Херсоне, выполняя служебную задачу в деоккупированной части города, от вражеских снарядов погиб 40-летний полицейский Юрий Коваш. Правоохранитель родился, жил и работал в Балте Одесской области, он нес правоохранительную службу 17 лет.

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Трагическое известие сообщили коллеги Юрия на официальном сайте Нацполиции. Они выражают соболезнования родным и близким старшего лейтенанта.

"31 июля Юрий выполнял служебную задачу в одном из районов Херсона, когда российские войска ударили по нему из артиллерии. От разрыва нескольких снарядов жизнь полицейского оборвалась на месте", – написали в эпитафии.

У погибшего правоохранителя остались пожилые родители и несовершеннолетний сын. Они навсегда сохранят память о герое.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 июня в Черниговской области на вражеской мине подорвались полицейские. Они во внерабочее время ехали на частном автомобиле по приграничной территории, в результате чего один из полицейских погиб, другой получил ранения.